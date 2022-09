Frosinone-Palermo, quote bookmakers: ciociari favoriti ma occhio ai rosa

Quasi tutto pronto per la sfida del "Benito Stirpe" tra Frosinone e Palermo, gara valida per la 6ª giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma alle 14:00. Dopo la vittori tra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro il Genoa di coach Alexander Blessin, il Palermo FC guidato da Eugenio Corini, vuole il secondo successo consecutivo per i sui uomini, il primo esterno della stagione agonistica 2022-2023, dopo l'1-1 di Bari ed il ko del "Granillo".