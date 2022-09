Frosinone-Palermo, i convocati di Corini: out Crivello e Peretti, Valente…

L’attaccante del Palermo non partirà alla volta di Frosinone: le ultime

Sono ventitré i calciatori del Palermo convocati dall'allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro il Frosinone . Non ci sono Crivello e Peretti , torna tra i convocati Doda . Ancora fermi ai box Accardi , Broh e Devetak . L’elenco completo:

Nicola Valente non sarà disponibile, in via precauzionale, a causa di un affaticamento muscolare. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate nei prossimi giorni.