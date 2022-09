Frosinone-Palermo: Grosso inarrestabile, rosa inchiodati in un presente anonimo

Il Palermo trova la sua terza sconfitta stagionale al "Benito Stirpe"

Mediagol ⚽️

"Grosso implacabile, Palermo ancora ko".

Titola così l'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport", soffermatosi sulla vittoria del Frosinone contro il Palermo di Eugenio Corini, decisa da un'autorete di Buttaro su conclusione di Moro che - come riporta il quotidiano - "sgancia in orbita il Frosinone e inchioda il Palermo in un presente anonimo in attesa che il gruppo a disposizione di Corini diventi sino in fondo squadra".

Situazione diametralmente diversa per i ciociari che, in campo dal 1' con Mazzitelli, Frabotta e Ravanelli, approcciano bene la gara condannando i rosanero al terzo ko stagionale. La formazione di Corini, "ingarbugliata" in una serie di errori, fallisce persino l'occasione di acciuffare il pari nel finale.

Dopo Brescia e Como, il Frosinone conquista la terza vittoria interna, scalando posizioni in classifica e posizionandosi ad un passo da reggina e Brescia in vetta. "La sosta - prosegue il quotidiano - aiuterà a perfezionare i meccanismi di gioco, ma i concetti inculcati con la solita determinazione dall’allenatore capitolino al gruppo – visceralmente rinnovato dal ds Angelozzi con innesti di qualità – sono palesi e funzionano".

Occasione importante anche per il Palermo, apparso in crescita ma ancora in fase di rodaggio. La sosta, per i rosanero, servirà infatti a trovare la quadra dopo un avvio di stagione poco brillante.