Frosinone-Palermo, Garritano: “Rosa squadra forte, Brunori può fare male. Serie B…”

Al Benito Stirpe, sabato 17 settembre alle ore 14, sarà ancora Frosinone-Palermo. Torna la sfida tra ciociari e rosanero, a distanza di oltre quattro anni da quella finale playoff del giugno 2018 caratterizzata da roventi polemiche e appendici in sede di giustizia sportiva e ordinaria. Nonostante l'eco dei ricordi di quel crocevia sportivo non si sia ancora dissolto in casa rosanero, bisogna voltare pagina e concentrarsi sul presente. L'incrocio tra le formazioni di Grosso e Corini, valido per la sesta giornata del torneo di Serie B, ha numerosi motivi di interesse. Il centrocampista del Frosinone, Luca Garritano , ha analizzato l'avvio di stagione dei ciociari, proiettandosi contestualmente al match contro il Palermo di sabato prossimo. Di seguito le dichiarazioni del calciatore nativo di Cosenza rilasciate ai microfoni di Bordocampo.

"Siamo rimasti un po’ rammaricati da quanto è successo a Cittadella perché non meritavamo la sconfitta. Se oggi pensiamo che nelle trasferte di Benevento e Cittadella siamo usciti dal campo con 0 punti pur giocando bene, questo fatto appare un po’ surreale. Però incassiamo, lavoriamo duramente e cerchiamo di smussare le cose che non sono andate bene sabato scorso. Non dobbiamo avere alibi, ma bisogna lavorare sulle cose che non sono andate bene e cercare di migliorarsi sempre. Questa è una squadra che se migliorerà in fretta potrà dire la sua. Siamo una squadra giovane e dovremo crescere soprattutto a livello mentale. Possiamo creare una mentalità importante, abbiamo tanti giocatori di valore. Prima riusciremo a creare una mentalità vincente e diventare squadra e di pari passo riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni. Perché il Frosinone spreca così tante occasioni da gol? E’ strano perché in questo inizio di stagione siamo stati cinici e abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo creato. Quando non si segna è sempre difficile fare un’analisi. La cosa più semplice da dire è che non si è avuta la cattiveria giusta e la foga di fare gol, probabilmente è questo il motivo. Però ci alleniamo durante la settimana per migliorare questo aspetto. Bisogna concretizzare le occasioni con una diversa cattiveria agonistica. La serie B è un campionato che affronto ormai da 10 anni. Quest’anno il campionato è ancora più livellato. Credo che le vere ambizioni e gli obiettivi si possano misurare a metà campionato. Ad oggi sarebbe controproducente parlare già di obiettivi, quando sono passate appena 5 giornate. Per quella che è la nostra mentalità di squadra è ottimo lavorare e migliorarsi giorno dopo giorno. Bisogna crescere insieme e poi dare tutto il sabato, durante le partite. Se arriveranno i risultati, ci guarderemo negli occhi e si valuterà cosa dovremo fare. Quale giocatore del Palermo temo di più in vista di sabato prossimo? Il Palermo è una squadra forte. Se devo dire un attaccante che ci potrebbe far male è Brunori"