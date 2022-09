Frosinone-Palermo, Corini: “Sconfitta che fa male. Ritiro a Manchester…”

"Partita equilibrata con le due squadre che hanno provato a superarsi. Siamo stati più equilibrati sicuramente della partita di Reggio Calabria. Rammarico per il gol di Moro perché con un attacco alla profondità ed una deviazione hanno trovato il vantaggio. Non siamo riusciti a sfruttare le nostre occasioni. Fa male commentare una sconfitta ma dobbiamo pensare ai miglioramenti, tenendo in mente proprio la sconfitta con la Reggina. Abbiamo contenuto bene Caso e nel complesso secondo me avremmo potuto portare a casa almeno un punto. Stiamo costruendo un'identità ed abbiamo un obiettivo chiaro. Il gruppo è importante ed ha giocatori di qualità. Abbiamo le possibilità per migliorare. Una sconfitta in una gara così sentita fa male, queste partite vengono decise da una virgola che stavolta non è stata a nostro favore. Ritiro a Manchester? Sono arrivato che mancava una settimana all'inizio del campionato e devo conoscere bene i miei giocatori. Il quartier generale del City è il luogo ideale. Abbiamo tempo di approfondire le nostre conoscenze per circa una settimana".