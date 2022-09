Frosinone-Palermo, biglietti già in vendita: info settore ospiti

Sono già in vendita i biglietti per assistere alla partita Frosinone-Palermo, in programma sabato 17 settembre, alle ore 14:00, allo Stadio Benito Stirpe, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. I tagliandi si possono acquistare sul circuito Vivaticket, online su www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.