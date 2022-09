Frosinone, Moro: “Palermo? Gara sentita, daremo il massimo per portarla a casa”

E' tutto pronto per Frosinone-Palermo, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B in programma oggi allo stadio "Benito Stirpe". La formazione di Grosso ha vinto entrambe le sfide casalinghe, ma cerca riscatto dopo il ko in casa del Cittadella nell'ultimo turno di campionato. I rosa, ancora in fase di rodaggio, sono tornati alla vittoria nella sfida contro il Genoa dopo il ko esterno contro la Reggina. Intervenuto a pochi minuti dal fischio d'inizio, l'attaccante ciociaro Luca Moro, ha parlato ai microfoni di "Sky Sport" nel pre gara.