Frosinone, Angelozzi: “Ho dovuto regalare Insigne, mi sono tolto un peso…”

"La trattativa con la Juventus non è stata facile". Lo ha detto Guido Angelozzi , intervenuto in conferenza stampa dopo lo stop alle trattative relative alla sessione estiva di calciomercato. Diversi i temi trattati dal direttore sportivo del Frosinone : dalle operazioni con la Juventus per arrivare ai tre giocatori sudamericani Barrenechea , Soulé e Kaio Jorge , alla cessione di Roberto Insigne al Palermo . Ma non solo...

"C’è stata qualche risoluzione di contratto. Noi all’inizio avevamo difficoltà a fare delle operazioni e quindi dovevamo abbassare il monte ingaggio ho dovuto regalare due calciatori: Ricci e Insigne perché avevano degli ingaggi alti. Li ho regalati perché erano due operazioni troppo importanti in quel momento perché mi sono tolto due pesi importanti con l’operazione Boloca siamo partiti. Avevamo fatto un budget che poi non è stato rispettato per colpa mia ma è stato fatto perché poi c’era lo spazio per farlo. A che l’anno scorso tante entrate le abbiamo fatte alla fine. C’è stato qualche calciatore che non è voluto andare via tipo Bidaoui. Borrelli ha chiesto di andare a giocare Szyminski anche era un po’ combattuto ad andare via. Volevamo però difensori strutturati. Caso si lo volevano in B ad inizio mercato, qualche timida richiesta ma nulla di importante. C’era chi voleva Oyono ma dopo Boloca abbiano scelto di non vendere pezzi importanti", le sue parole.