FOTO, Tutino dopo Palermo-Frosinone: “Dato il massimo. Atmosfera da brividi”

"Continuiamo pensando partita per partita, ieri abbiamo dato il massimo. Non è bastato per i tre punti, ma la strada e l'atteggiamento è quello giusto. Atmosfera da brividi. Grazie", ha scritto Gennaro Tutino sul proprio account Instagram nel day after la sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. "Verre, bel lancio complimenti", ha poi aggiunto il numero 7 del Palermo, taggando il compagno di squadra. Di seguito, il post in questione: