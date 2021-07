FOTO Ritiro Palermo, day 13: colloquio tra Castagnini e Filippi a San Gregorio Magno

Colloquio tra il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini e il coach rosanero Giacomo Filippi

Tredicesimo giorno di ritiro per i rosanero di mister Filippi. Dopo la seduta mattutina, nel pomeriggio la squadra è stata divisa in due gruppi per svolgere lavoro in palestra e lavoro tattico. Domani pomeriggio alle ore 17:30 il Palermo giocherà la terza amichevole del ritiro contro la Salernitana, fresca di promozione in serie A.