Castagnini: “Brunori-Cianci? Scelta tecnica, mi assumo responsabilità”

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, ai microfoni di Mediagol.it

Renzo Castagnini a 360°. Il direttore sportivo del Palermo è al lavoro per completare l'organico a disposizione del tecnico Giacomo Filippi . Nonostante i rosanero abbiano ben figurato nelle prime uscite pre-campionato, lo stesso dirigente piemontese si è detto consapevole dell'importanza di acquistare il cartellino di un attaccante di spessore che possa far fare il salto di qualità alla compagine siciliana. A tal proposito, chi raccoglierà l'eredità di Lorenzo Lucca - salvo inattesi colpi di scena - sarà Matteo Brunori Sandri. Si tratta di un terminale offensivo dinamico e dotato di buona tecnica individuale, all'occorrenza utilizzabile anche da seconda punta, in possesso del doppio passaporto, italiano e brasiliano.

"Cianci-Brunori? Noi avevamo tre-quattro attaccanti che ci piacevano. Abbiamo virato su Brunori, ma è stata una scelta tecnica. I giocatori li sceglie la società, io propongo. Poi se l'allenatore è d'accordo siamo contenti. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità: su Brunori le responsabilità me le prendo io, non se le deve prendere Filippi, perché Filippi fa l'allenatore. Per noi Brunori è la prima scelta, non la quarta. E non è una scelta economica, perché il presidente ci aveva dato la possibilità di prendere anche Cianci", ha proseguito.