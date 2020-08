FOTO Palermo, un altro ritorno dopo Doda e Fallani: Manuel Peretti è atterrato in città

Un’altra operazione brillantemente conclusa dal club rosanero in chiave profili under: Manuel Peretti è ancora un giocatore del Palermo.

Giornata di ritorni oggi per la società di Viale del Fante che nel primo pomeriggio ha riabbracciato due giocatori molto importanti che hanno contribuito alla grande scalata della scorsa stagione: Masimiliano Doda e Mattia Fallani sono infatti sbarcati al Falcone-Borsellino del capoluogo siculo per prepararsi a riprendere gli allenamenti con i propri compagni di squadra in vista della prossima annata calcistica.

Calciomercato Palermo, altri due rinforzi per Boscaglia: Doda e Fallani arrivano in città

Alcune ore dopo all’aeroporto di Palermo è arrivato un altro giocatore che sarà a disposizione per il nuovo tecnico Roberto Boscaglia, che tra pochi giorni dovrà iniziare il ritiro con i calciatori presenti in rosa: si tratta di Manuel Peretti, difensore classe 2000 svincolatosi dall’Hellas Verona che l’anno scorso ha collezionato 14 presenze in Sicilia riuscendo anche a realizzare una rete. Un ritorno che potrebbe essere molto importante per l’allenatore, il quale dovrà iniziare a lavorare per prepararsi al meglio all’inizio della prossima stagione, durante la quale il Palermo dovrà cercare di superare di slancio lo scoglio della Serie C e ritornare in Serie B.

Il duttile jolly difensivo arriva in rosanero a titolo definitivo pur non uscendo dall’orbita scaligera: L’Hellas Verona si è assicurata il diritto di recompra sul cartellino del classe 2000.