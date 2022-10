FOTO Palermo: striscione della CNI al Barbera

Un Palermo che non vince dal lontano 9 settembre, capace di totalizzare solo nove punti in dieci gare di Serie B fin qui disputate. Come nove sono i gol siglati e ben quindici quelli subiti dai rosanero. Dati statistici che confermano l'avvio di stagione altamente deludente da parte della compagine neopromossa guidata da Eugenio Corini. Le ultime due gare, entrambe disputate allo stadio "Renzo Barbera", contro Pisa e Cittadella, nonostante fossero occasione di riscatto contro avversari decisamente abbordabili, non hanno registrato prove all’altezza da parte degli uomini del mister ex Brescia, steccando in termini di prestazione oltre che di risultato, raccogliendo il magro bottino di due punti, gli unici delle ultime cinque sfide del torneo cadetto disputate dai rosanero, usciti tra i fischi assordanti della tifoseria del “Renzo Barbera” nelle ultime due gare interne.