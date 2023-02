FOTO Palermo-Reggina, il club rosa: “Oltre 5000 biglietti venduti. Avanti così!”

Tramite la funzione delle "stories", il Palermo F.C. ha annunciato sul proprio profilo ufficiale di Instagram l'attuale dato degli spettatori in vista della sfida contro la Reggina in programma questa domenica 5 febbraio alle 16.15. Il "Renzo Barbera" si inizia a riscaldare in vista del big match contro la formazione allenata da Filippo Inzaghi, con un record stagionale sempre più vicino per quanto riguarda il numero dei tifosi presenti sugli spalti.