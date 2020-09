Foto Palermo, nuova stagione al via: rosanero in partenza alla volta di Teramo

Il Palermo al primo esame della nuova stagione si proietta alla sfida di domenica 27 settembre in casa del Teramo.

I rosanero guidati da Roberto Boscaglia raggiungeranno in giornata la località abruzzese dove domani affronteranno i biancorossi. La squadra dovrà fare a meno di alcuni pedine importanti quali Pelagotti e Doda e non potrà contare su alcuni degli ultimi arrivati. Intanto i Rosa si apprestano a partire alla volta di Teramo, il pullman è infatti pronto a ingranare la marcia. Nel frattempo al “Renzo Barbera” si sta svolgendo la presentazione delle nuove divise per la stagione 2020/21.