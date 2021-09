FOTO Palermo-Monopoli, l’ex Langella ritrova Pelagotti e Peretti: “Vecchio trio”

Al termine del match di Coppa Italia, Palermo FC-Monopoli, l'incontro negli spogliatoi tra l'ex rosanero Christian Langella ed i suoi ex compagni, Alberto Pelagotti e Manuel Peretti

Il Palermo torna al successo contro il Monopoli e continua la sua marcia in Coppa Italia di Serie C , dove agli ottavi di finale affronterà la vincente del match tra Catanzaro e Catania .

Al termine della sfida del "Renzo Barbera", incontro amarcord negli spogliatoi dell'impianto di viale del Fante, dove l'ex rosanero Christian Langella, ha approfittato per un selfie insieme ai suoi ex compagni in rosanero, Alberto Pelagotti e Manuel Peretti.