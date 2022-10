FOTO Palermo, l’ex rosanero Luca Toni fa visita al mister Eugenio Corini

Visita speciale per i rosanero in quel di Modena alla vigilia del match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B tra il Palermo ed i canarini. L'ex bomber del club del capoluogo siciliano, Luca Toni è andato in visita all'hotel in cui risiedono oggi Brunori e Compagni. Di seguito la foto in cui sono ritratti in abbraccio il mister Eugenio Corini e l'attaccante emiliano: