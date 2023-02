FOTO Palermo-Frosinone, il tecnico Fabio Grosso fa visita al Museum del “Barbera”

Ex della sfida tra Palermo e Frosinone, Grosso è stato invitato dal club rosanero

Il Palermo F.C. non poteva fare a meno di invitare Fabio Grosso al Museum all'interno dello stadio "Renzo Barbera". Ben tre stagioni da protagonista in maglia rosanero che hanno visto il campione del Mondo conquistare la Serie A e la qualificazione in Coppa UEFA. Questo il post pubblicato dal club di Viale del Fante tramite i propri canali social: "È stato bello vedere le tue galoppate sulla fascia sinistra e i tuoi cross pennellati fino a 17 anni fa e lo è stato anche ieri seppur da avversario al Barbera. Grazie della visita al Palermo Museum Fabio"