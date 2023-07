In programma oggi pomeriggio alle ore 18.15 la presentazione delle nuove maglie del Palermo F.C. per il campionato di Serie B 2023/2024. Nel frattempo un piccolo spoiler dal sito ufficiale inglese della Puma.

