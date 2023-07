Il Palermo FC, attraverso i propri canali social ha fatto uscire una data, parecchio enigmatica. E' comunque intuibile che venerdì sia il giorno della presentazione delle nuove maglie per la stagione 2023/2024

Il Palermo FC - attraverso i propri canali social - ha deciso di lanciare una data non poco enigmatica. Venerdì 21 luglio, alle ore 18.15 a Mondello dovrebbe esserci la presentazione delle nuove maglie del club targato City Football Group, per la stagione 2023/2024, nella quale la compagine di Corini sarà chiamata ad essere protagonista in Serie B. Di seguito, l'immagine pubblicata: