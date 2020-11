FOTO Palermo-Catania, Josip Ilicic e il gol nel derby: il ricordo del calciatore sloveno

Palermo e Catania tornano a disputare il derby di Sicilia.

FOTO Palermo-Catania, Miccoli: “Buon derby a tutti”. Ilicic e Balzaretti…

Una partita che non è per nulla come le altre. Una gara che ha però del surreale visto e considerato che i rosanero dovranno scendere in campo con soltanto 13 uomini a disposizione tra cui tre portieri. Nessuna sostituzione consentita quindi per gli uomini di Boscaglia che in caso di infortunio, a meno che non vorranno schierare un portiere in posizione differente, saranno costretti a giocare in inferiorità numerica. Nel frattempo continuano ad arrivare messaggi di ex rosanero che negli anni passati hanno deciso i derby della Sicilia, su tutti Josip Ilicic che nella stagione 2012/13 realizzò il gol del pari in quel di Catania nei minuti di recupero. Ecco la storia postata dal calciatore sloveno sul proprio profilo instagram.