FOTO Palermo-Bari, Tutino dopo l’esordio: “Orgoglioso di far parte di questo gruppo”

Uno a zero. E' questo il risultato finale maturato venerdì sera fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Una vittoria, quella conquistata dal Palermo di Eugenio Corini contro il Bari, ottenuta grazie alla rete messa a segno nel secondo tempo da Ivan Marconi. Chi ha partecipato all'azione da cui è nato il gol è stato anche Gennaro Tutino, che ha tentato una sforbiciata che ha favorito lo stesso centrale rosanero. Un debutto positivo per il nuovo numero 7 del Palermo, approdato nel capoluogo siciliano dal Parma con la formula del prestito con diritto di opzione in favore dei rosanero e obbligo di riscatto condizionato.