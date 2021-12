FOTO Palermo-Bari, squadra in campo con la nuova maglia con tutti i loghi storici

La maglia debutterà oggi nella partita casalinga contro il Bari allo stadio Renzo Barbera e sarà l’unica occasione in cui i giocatori del Palermo la indosseranno in una gara ufficiale

Nero e oro, con finiture rosa. Ma, soprattutto, un pattern grafico con tutti i loghi della storia del Palermo in semitrasparenza sullo sfondo: è il nuovo special kit Kombat di Kappa , una quarta maglia per la squadra rosanero che si aggiunge alle tre presentate all’inizio della stagione 2021/22.

Il nuovo completo, ideato dal reparto comunicazione del Palermo e disegnato dall’agenzia palermitana Gomez&Mortisia, è prodotto in serie limitata a 1000 pezzi numerati, tutti provvisti di una targhetta con numerazione progressiva, a rendere del tutto unico ogni esemplare, compresi quelli indossati dai calciatori rosanero. La maglia, infatti, debutterà oggi nella partita casalinga contro il Bari allo stadio Renzo Barbera e sarà l’unica occasione in cui i giocatori del Palermo la indosseranno in una gara ufficiale.

Il kit speciale è stato creato con l’obiettivo di celebrare la recente acquisizione da parte del Palermo F.C. di tutti i loghi mai appartenuti alla squadra rosanero in 121 anni di storia: un’occasione storica di riappropriazione dell’identità del club, finora frammentata nella successione dei passaggi proprietari nel corso degli anni. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione della storia della fede rosanero, cominciato già nella stagione 2019/20 con il Palermo Museum e il kit bicolore celebrativo del 120° anniversario, presentato proprio contro il Bari a dicembre 2020, per finire alla prima maglia ufficiale di quest’anno (che rievoca la prima maglia rosanero mai adottata dal Palermo) o la riproduzione in chiave casual per lo streetwear quotidiano di alcune maglie iconiche della storia rosanero.