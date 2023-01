FOTO Palermo-Bari, Sala sui social: “Finché ci reggono le gambe, daremo tutto!”

Anticipo di lusso ieri sera al "Renzo Barbera" che ha aperto la ventunesima giornata di Serie B . Palermo e Bari si sono affrontate in cerca di continuità e slancio in classifica. Una gara gagliarda e dai forti toni agonistici, vinta di misura dalla squadra di Eugenio Corini grazie alla rete messa a segno nel secondo tempo da Ivan Marconi .

Settimo risultato utile di fila, dunque, per la compagine rosanero, ora ai margini della zona playoff. "Finché ci reggono le gambe, daremo tutto! Per momenti come questo". Così Marco Sala - autore di una prova positiva, senza sbavature - sul proprio account Instagram nel day-after la sfida contro gli uomini di Michele Mignani. Di seguito, il post pubblicato dal numero 3 rosanero.