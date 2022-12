FOTO Palermo, al “Rigamonti” di Brescia c’è anche il doppio ex Alessandro Martinelli

Sulle tribune del "Rigamonti" di Brescia un ospite speciale per entrambe le squadre, si tratta del doppio ex Alessandro Martinelli. Centrocampista svizzero classe 1993, protagonista con la maglia del Palermo durante l'anno della rinascita in Serie D con 24 presenze e 1 gol. Quattro stagioni però in terra lombarda in Serie B con 117 presenze, punto fermo dello scacchiere dei vari tecnici che si sono susseguiti in biancoazzurro. Al termine dell'esperienza in Sicilia, il 7 settembre 2020, infatti, il club di viale del Fante ha reso noto l’esito di alcuni esami approfonditi effettuati dal centrocampista classe 1993, che hanno evidenziato delle anomalie cardiache che lo hanno purtroppo costretto all'addio al calcio giocato.