FOTO Padova-Palermo, più che un gemellaggio. Tifosa rosanero insieme al biancoscudato

Con le maglie di Miccoli e di Cutolo, due tifosi di Palermo e Padova sono pronti a seguire insieme la finale dei playoff di C all'Euganeo

I tifosi biancoscudati e quelli rosanero hanno condiviso nel prepartita bevute, canti, grigliate e tanto altro in attesa del delicatissimo match. Tra questi, salta all'occhio una giovane coppia di tifosi misti. La ragazza indossa la maglia di Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo, mentre il ragazzo veste la numero 11 di Aniello Cutolo, ex trequartista ed esterno d'attacco del club patavino ed attualmente in forza all'Arezzo.