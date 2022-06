FOTO Padova-Palermo, in tribuna all’Euganeo l’ex rosanero Manuel Peretti

A sostenere il Palermo per la finale dei playoff di Serie C contro il Padova presente anche l'ex rosanero Manuel Peretti

Poco meno di un'ora al fischio d'inizio della finale di andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo, in programma alle 21. Sulle tribune dello stadio Euganeo presente anche Manuel Peretti, ex difensore rosanero che ha trascorso in Sicilia quasi due stagioni tra il 2020 e il 2022, adesso in forza al Grosseto.