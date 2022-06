FOTO Padova-Palermo, all’Euganeo presente anche l’ex Cittadella Manuel Iori

Presente all'Euganeo per la finale di andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo anche l'ex calciatore del Cittadella Manuel Iori

Tutto è pronto per la gara tra Padova e Palermo, finale di andata dei playoff di Serie C, in programma alle 21. Sugli spalti dello stadio Euganeo sarà presente anche Manuel Iori, ex mediano e bandiera del Cittadella.