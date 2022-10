FOTO Modena-Palermo, Buttaro in tribuna al Braglia: “Forza ragazzi”

E' partito alla volta di Modena ma non scenderà in campo allo Stadio "Alberto Braglia". Stiamo parlando di Alessio Buttaro. Il difensore del Palermo - se in un primo momento figurava in distinta, fra i giocatori a disposizione in panchina - poco prima del fischio d'inizio del match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie B si è accomodato in tribuna, con ogni probabilità a causa di un problema fisico. "Forza ragazzi", ha scritto il numero 25 rosanero sul proprio account Instagram. Di seguito, la "stories" in questione: