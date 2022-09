FOTO Frosinone-Palermo, tifosi rosa lanciano palloncini in campo allo “Stirpe”

Quattro anni dopo, il Palermo torna al "Benito Stirpe" per affrontare il Frosinone nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B, che anticiperà la sosta del prossimo week-end. Si tratta del quinto incontro tra le due compagini, il primo dopo la discussa gara dei playoff Serie A del 2018, ricordato da tutti come la gara dei "palloni in campo". In quella occasione infatti, dalla Curva e dalla panchina frusinate, vennero lanciati svariati palloni in campo mentre il Palermo attaccava, con l'obiettivo di ostacolare le azioni dei rosanero disturbando il normale svolgimento della gara. Quattro anni dopo il Palermo e i suoi supporters sono tornati in terra ciociara e, per l'occasione, il settore ospiti è stato riempito di palloncini colorati - poi lanciati sul terreno di gioco durante la sfida - così come accadde con i palloni nella controversa finale playoff del 2018.