FOTO, Edoardo Soleri esulta sui social dopo il successo: “Uniti! Forza Palermo”

Termina con un rocambolesco 5-2 la sfida tra Palermo e Modena, andata in scena ieri sera allo stadio “Renzo Barbera” e valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero battono in rimonta i “canarini”, con le reti di Tutino, Soleri, Verre, Aurelio e Vido, rendendo vana la doppietta di Strizzolo, e interrompendo così un digiuno di vittorie che durava ormai da 40 giorni.