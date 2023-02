FOTO, Brunori dopo Palermo-Frosinone: “La strada è quella giusta! Avanti aquile”

Atmosfera elettrizzante ed un "Barbera" traboccante di passione per il big match tra Palermo e Frosinone, terminato con il risultato di 1-1. Un pari sostanzialmente giusto contro la prima della classe, che sta facendo un campionato a parte. Una squadra che ha dimostrato sul rettangolo verde di meritare a pieno titolo il primato del campionato di Serie B. Un bel Palermo che ha giocato alla pari e che prosegue così il suo percorso di crescita, dando segnali confortanti in chiave playoff in vista del rush finale del torneo.