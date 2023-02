Foschi: “Palermo superiore al Genoa, mio cuore rosanero. Brunori-Toni? Rispondo così”

Le parole del dirigente ex Genoa e Palermo, Rino Foschi

La Serie B è pronta a tornare con la ventiquattresima giornata di campionato, con una sfida di cartello: quella tra Genoa e Palermo in programma questa sera a "Marassi". I rossoblù scenderanno in campo con l'obiettivo di rialzarsi dopo la sconfitta con il Parma, i rosanero per dare continuità alla vittoria contro la Reggina. Intervenuto ai microfoni di "PianetaSerieB", l'ex dirigente di Palermo e Genoa, Rino Foschi, ha presentato la sfida che andrà in scena alle 20:30.

“Una bellissima gara, tortuosa per entrambe le squadre. Il Genoa ha frenato col Parma e adesso necessita di riscatto. Il Palermo, invece, è riuscito a riprendersi dopo la partenza col freno a mano tirato. Parliamo di due formazioni che fino all’ultimo secondo lotteranno per conquistare la Serie A. Per quanto mi riguarda, ho fatto benissimo in rosanero e benino in rossoblù. Non me ne vogliano i tifosi liguri, ma quando si parla di Palermo non posso che manifestare il mio amore viscerale per i colori rosanero: è qualcosa di imparagonabile che non dimenticherò mai. Detto ciò, al mio amico Corini e ai suoi ragazzi auguro di sbancare Marassi e di regalare l’ennesima gioia ai tifosi”.

Sul cambio di rotta del Palermo: “Gara dopo gara, risultato dopo risultato. Innanzitutto sono convinto del fatto che Eugenio avrà una carriera importante, è una persona intelligentissima ed è riuscito ad estrarre il meglio dai giocatori grazie al duro lavoro settimanale. Ha preso per mano la squadra diventandone il condottiero, proprio come quando indossava la fascia di capitano: il gruppo ha capito chi è Corini e viceversa, si è instaurata una forte alchimia che sta proiettando il Palermoverso un meccanismo considerevole. Me lo aspettavo? Sinceramente no, si è verificato qualcosa di inaspettato. Era cristallino che il City Group fosse una proprietà di spessore, ma credevo che avessero in mente di dar vita ad un progetto di valorizzazione dei giovani. Invece no, stanno dimostrando di voler fare le cose per bene col proposito di replicare quanto di grandioso accaduto durante l’era Zamparini. E’ inverosimile come siano partiti con lo scopo di assestarsi e fare un campionato di transizione per poi costruire un organico di tutto rispetto. Allo stato attuale, ritengo che il Palermo sia superiore allo stesso Genoa per lo stato di forma e le motivazioni ritrovate“.

Sull'importanza della sfida di questa sera: "Se può essere considerato un crocevia della stagione del Grifone? Credo che sia ancora troppo presto per esprimere questi giudizi, siamo agli albori del girone di ritorno e le partite da giocare sono tantissime. Sicuramente sarà un incontro significativo perché permetterà ad una delle due formazioni di acquisire continuità. Il punto debole dei rossoblù è la pressione di dover vincere: la rosa è di spessore, ma probabilmente la società ha sbagliato qualcosa in fase di programmazione. Non è la squadra che ci si aspettava in estate. Il Palermo, invece, sta incrementando il tenore delle proprie prestazioni e affrontarlo è davvero dura per tutti“.

Su Luca Toni e Matteo Brunori: “Sicuramente può superarlo, seppure siano tempi e campionati diversi. Brunori è un ottimo attaccante che ha trovato dei gol fondamentali, ripagando l’eccellente operazione di acquisizione del cartellino da parte della società.Spero che non si offenda, ma Toni era tutta un’altra cosa: una garanzia se pensiamo che sia salito sul tetto del mondo con la Nazionale. Quando arrivò in Sicilia, invece, attraversava un momento complesso della sua carriera e il suo ingaggio non godeva della stessa risonanza dell’affare Brunori una volta conquistata la promozione in B”.

Sul complicato momento vissuto dal Brescia: “Dispiace per il Brescia che è un club davvero importante. Ritengo che ci sia un profondo problema societario. Cellino ha dovuto risolvere delle faccende personali. Oltre alla sfortuna, sono stati commessi tanti errori sulle scelte degli allenatori. Adesso sono in sofferenza e la situazione è durissima. Anche il Palermo ha cambiato guida tecnica, ma è riuscito ad ottenere dei risultati soffrendo e puntando esclusivamente su Corini che – tra l’altro – è stato allontanato ingiustamente proprio dalle Rondinelle.Credo che il presidente si sia stancato, il problema è che il gioco sta diventando molto pericoloso. Non riesco a vedere una luce in fondo al tunnel“.

Sull'andamento della Serie B: “Il Benevento ha commesso un grave errore affidando la panchina ad un profilo non all’altezza della situazione quale Cannavaro. Il presidente Vigorito è ambizioso, ma non può nascondere la sua insoddisfazione seppure la salvezza sia alla portata. Davvero strabiliante il Südtirol risollevatosi con un allenatore combattente e mestierante come Bisoli, abile a trasmettere il proprio credo calcistico al suo gruppo. Anche a Cesena aveva fatto benissimo, Pierpaolo riesce ad avere questi colpi perché ha una metodologia di lavoro particolare ed efficace, è un grande motivatore oltre che persona seria. In ottica promozione diretta, continuo a credere con fermezza che il Palermo abbia più possibilità rispetto aglialtoatesini che non mi sembrano pronti per affrontare immediatamente la massima serie. Nel calcio tutto può succedere, ma è già un miracolo che occupino quella posizione. Per il resto, vedremo se il Frosinone sarà in grado di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici”