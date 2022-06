Foschi: “La mia sulla finale Padova-Palermo. Baldini, Zamparini e il destino…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex direttore sportivo del Palermo in vista della finale playoff contro il Padova

"Il Padova puntava alla promozione diretta, hanno trovato qualche intoppo. Ma il gruppo è fortissimo". Lo ha detto Rino Foschi , intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo del Palermo , con un passato anche al Padova (dal 2010 al 2012): dalla finale playoff, con l'andata in programma domenica sera all'Euganeo, al suo rapporto con il tecnico Silvio Baldini . Ma non solo...

"Il Padova sarà molto carico già domenica perché sanno che il ritorno a Palermo sarà duro con quel pubblico. Oddo l’ho avuto come giocatore a Verona, è un buon allenatore, ha esperienza specifica di playoff. All’Euganeo mi aspetto un risultato di misura che lascerà aperto il verdetto: poi al Barbera ci sarà il finimondo. Il direttore del Padova mi ha invitato ma non ci vado. Sono legato a quella piazza, ma Palermo per me è qualcosa di più", le sue parole.