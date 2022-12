Foschi: “Dopo Palermo accantonato da tutti. Rimpianti? Quando scartai Ibrahimovic”

L'ex direttore sportivo del Palermo si racconta, ricordando anche Zamparini

Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo e per un breve periodo della stagione 2018-2019 anche presidente del club, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio nel corso del format Maracanà, affrontando anche alcuni temi legati ai tempi del proprio mandato in rosanero, partendo dalla figura del compianto patron Maurizio Zamparini:

“Zamparini è stato sicuramente il presidente più generoso. Con lui avevo realmente carta bianca e potevo far firmare chiunque. Ovviamente non lavoravo solo, il mio gruppo vedeva e monitorava certi giocatori, ed io li andavo a prendere. A Palermo abbiamo fatto colpi incredibili e a volte Zamparini si lamentava se spendevo qualche soldo in più. Quando me ne andai lasciai un attivo di 50 milioni. Dopo quello che è successo a Palermo sono stato accantonato da tutti. Tutt’ora non ne capisco il motivo ma l’ho pagato a caro prezzo. Parlo con pochissime persone. In generale però andavo d’accordo con tutti”.

Sui calciatori che sono rimasti particolarmente impressi all'ex direttore sportivo rosanero: “Luca Toni era eccezionale, è passato da scarto del Brescia a toglierci grandissime soddisfazioni. Lui è il primo che mi viene in mente ma anche giocatori come Barzagli sono passati e tutti bravi. Se vado indietro nel tempo anche giocatori del calibro di Signori e Fresi”. Per quanto riguarda gli allenatori o dirigenti con cui Foschi ha avuto maggior feeling: "Con Guidolin e Prandelli, ma in generale con tutti quelli che ho avuto. Chi mi ha aiutato molto è stato Marino, ma anche Marotta. Eravamo sempre insieme a Coverciano".

Sui più grandi rimpianti sportivi nella carriera di Foschi: "Ibrahimovic lo scartai. Federico Pastorello lo portò a vedere Verona, ma poi alla fine andò in Olanda. Mi impuntai e dissi di no. Per quanto riguarda le piazze, andai in un momento sbagliato al Torino. Mi piacerebbe riprovarci perché è una piazza troppo bella".