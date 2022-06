Fontana: “Palermo? Merito alla proprietà, squadra sul pezzo. Il Padova…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex portiere del Palermo in vista della finale di ritorno dei playoff di Serie C

Poco più di otto ore e sarà Palermo-Padova. Questa sera, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo affronterà il Padova di Massimo Oddo nel secondo ed ultimo atto della finale dei playoff di Serie C, con due risultati su tre a favore. La compagine rosanero, infatti, ha battuto per 1-0 i biancoscudati in occasione del match d'andata, andato in scena lo scorso weekend all'Euganeo, grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Roberto Floriano.