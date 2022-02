Foggia-Palermo, Zeman sfida Baldini: tra i precedenti prevale il pareggio

La sfida tra Foggia e Palermo è in programma alle ore 18:00, allo Stadio "Pino Zaccheria": i precedenti

"Tra i precedenti prevale il pareggio". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Pino Zaccheria". Foggia e Palermo si affronteranno per la ventiduesima volta nella loro storia. Ed il bilancio è quasi in perfetto equilibrio: sei successi per i pugliesi, cinque vittorie per i siciliani e dieci pareggi.