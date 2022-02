Foggia-Palermo, Zeman: “Pensavo che i rosanero facessero di meglio. Dalmasso…”

Le dichiarazioni di Zdenek Zeman, tecnico del Foggia, al termine della sfida vinta contro il Palermo per 4-1

"La perfezione non esiste, abbiamo giocato una buona partita. Quello che ci era mancato fin qui erano i gol e oggi sono arrivati. Domingo? Ha fatto alcune buonissime parate, è stato deciso e sicuro. Pensavo che il Palermo avrebbe potuto fare di meglio, ci hanno messo in difficoltà quando non siamo riusciti a prendere i giusti riferimenti. Io vorrei la squadra ancora più per attaccare la palla. Siamo stati molto attenti in fase difensiva. Ci sono i ragazzi che hanno talento e speriamo che possano fare una buona strada nel proseguo della loro carriera".