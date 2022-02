Foggia-Palermo “Match of the Week”: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Foggia-Palermo sarà "Match of the Week": la sfida è in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Pino Zaccheria"

Mediagol ⚽️

E' già tempo di tornare in campo. Alle ore 18:00, allo Stadio "Pino Zaccheria", il Palermo affronterà il Foggia di mister Zeman dopo la vittoria ottenuta in occasione della sfida contro la Juve Stabia. La gara, valevole per il venticinquesima giornata del Girone C di Serie C 2021-2022, sarà aperta al pubblico.

I tifosi potranno seguire la partita anche su Eleven Sports. Pertanto, il match sarà visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com) o sul canale Youtube dello stesso. Per gli utenti all’estero la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma "196 Sports". Foggia-Palermo, dunque, non sarà trasmessa anche su Sky Sport.

Inoltre, l'incontro - che rientra nell'iniziativa promossa in collaborazione tra Lega Pro e la piattaforma streaming Eleven Sports - è stato selezionato come "Match of the Week". Un progetto che offrirà massima visibilità con ampio pre-partita, collegamenti da bordocampo all’intervallo ed approfondimenti nel post-gara, arricchiti da contenuti esclusivi e le voci a caldo dei protagonisti del match.