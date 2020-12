Foggia-Palermo, back to the past: gioie e dolori nei precedenti, il pari a Trapani costò la Serie B. L’ultima sfida firmata Trajkovski

Il Palermo di Roberto Boscaglia domenica (ore 14,00) affronterà al ‘Pino Zaccheria’ il Foggia.

La compagine rosanero dopo il pareggio rocambolesco della settimana nella sfida casalinga contro la Viterbese ha intenzione di tornare alla vittoria per raggiungere nuovamente la zona play-off. La sfida tra rossoneri e rosanero annovera un precedente davvero amaro per i tifosi del Palermo che di certo non avranno dimenticato la sfida del 4 giugno 1989. I rosa arrivarono all’ultima giornata di quel campionato di Serie C1 con 42 punti (2 in meno dei satanelli) all’attivo e per conquistare l’agognata promozione avrebbero dovuto battere e quindi superare i n classifica i pugliesi. La gara però si mise male per quel Palermo guidato da Rumignani che, nonostante la superiorità numerica, subì la rete dello svantaggio in seguito ad una beffarda punizione firmata dal palermitano Nuccio Barone al quale rispose nell’ultimo scorcio di match Auteri. Il gol del pari non servì chiaramente a nulla se non a far sperare fino all’ultimo i padroni di casa che in quell’anno giocavano le gare interne al ‘Provinciale‘ di Trapani, a causa dei lavori di restyling a cui era sottoposto il ‘Barbera’ in vista dei Mondiali di Italia ’90.

Negli ultimi anni la sfida tra rosanero e rossoneri si è disputato in altre quattro occasioni.

Nel settembre del 2017 il Palermo allora guidato da Bruno Tedino impattò 1-1 al ‘Pino Zaccheria’, grazie alla rete siglata all’80’ da Radoslaw Murawski che recuperò la rete del vantaggio pugliese messa a segno nel primo tempo da Nicastro. La gara di ritorno al “Barbera”fu una vera e propria disfatta per i rosanero che nonostante il gol del vantaggio siglato da Nestorovski, subirono la rimonta pugliese firmata da Duhamel e Kragl. Nella stagione 2018/19 il Palermo vinse 2-1 proprio in quel di Foggia grazie alle reti di Salvi e Trajkovski che rimontarono l’iniziale vantaggio dei rossoneri firmato da Kragl. Al ritorno il match si chiuse sullo 0-0 nonostante le tante occasioni da rete create da entrambe le compagini.