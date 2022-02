Foggia, l’ex Di Bari: “Palermo costruito per vincere ma la corsa al Bari la fanno…”

Le dichiarazioni nel prepartita di Di Bari, ex Foggia, in occasione della sfida di Serie C contro il Palermo allo "Zaccheria"

Mediagol ⚽️

Giuseppe Di Bari, ex direttore sportivo del Foggia nonché storico ex difensore del club rossonero, è stato intervistato nel prepartita di Foggia-Palermo allo "Zaccheria" ai microfoni di Eleven Sports:

"Metto piede in questo stadio dopo quattro anni e mezzo, la partita è prestigiosa e la partita è importante. Due squadre che ambiscono ai play off: il Palermo è costruito per vincere, il Foggia non ha niente da perdere. Ognuno porterà avanti il suo progetto tattico, verrà fuori una bella partita. Sicuramente considerando che la vittoria al Foggia manca da un pò di tempo i tifosi sperano nella vittoria ma la partita sarà dura. Io penso che il Palermo in questo momento deve puntare ai play off, io credo che il Bari si giocherà il primo posto con Catanzaro e Avellino. Il Palermo è lì, io considero che il Bari ha un vantaggio importante. Il calcio è bello perché può accadere di tutto".