Floriano: ” Vittoria fondamentale, segnare un gol decisivo ha sempre un sapore particolare”

Il Palermo ritrova il successo superando 1-0 in trasferta la Paganese.

I rosanero hanno riscattato la pesante sconfitta rimediata nell’ultima uscita casalinga quando hanno subito il poker della Juve Stabia. È bastato un gol di Roberto Floriano nel corso del secondo tempo per consegnare il successo agli uomini di mister Giacomo Filippi. Lo stesso attaccante, al sito ufficiale del club, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“È stata una partita su un campo difficile, contro una squadra che in casa ha fatto tanti punti. Noi abbiamo interpretato la partita nel modo giusto e abbiamo ottenuto una vittoria importante, che è quello di cui avevamo bisogno. C’è stata una buona reazione del gruppo e speriamo di continuare su questa strada. Sono felice per il gol, sono stato bravo a farmi trovare pronto. È sempre bello far gol soprattutto se poi è decisivo per la vittoria. È un gol che dedico a tutta la squadra e alla mia famiglia. A Monopoli adesso ci aspetta una partita difficile contro una squadra di categoria. Adesso dobbiamo concentrarci e pensare a fare bene.”