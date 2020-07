Floriano: “Palermo è una città bellissima, le persone sono molto disponibili. Vi dico i miei tre momenti da ricordare”

Roberto Floriano si racconta.

L’attaccante del Palermo, arrivato in rosanero durante il mercato invernale, ha fin da subito dimostrato le proprie qualità offensive mettendo a segno ben 6 reti in 8 gare disputate. Il centravanti ex Bari e Foggia ha parlato della sua esperienza in Sicilia nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club.

“È andata bene perché è una città bellissima, fatta da persone veramente gentili e disponibili ed è un’esperienza che mi porterò dietro. Il siciliano ha questa cosa, secondo me proprio nell’indole, di essere di una disponibilità assurda. Ad esempio quando sono atterrato la prima volta, il tassista ha sentito che io non parlavo proprio palermitano e mi ha chiesto cosa ci facessi a Palermo, gli ho risposto dicendo che stavo per firmare con i rosanero e che doveva portarmi allo stadio e l’accoglienza è stata assurda: mi ha lasciato il numero di telefono e mi ha detto di qualsiasi cosa avessi bisogno di non preoccuparmi. In quell’occasione ho capito che c’era molta disponibilità e secondo me è uno dei pregi più belli di Palermo. Avevo visto la finale play-off contro il Frosinone quando i rosanero vinsero 2-1, sembrava davvero una partita di livello altissimo perché c’era tantissima gente. Poi c’era questo sfondo di Monte Pellegrino d’estate, i colori che c’erano erano bellissimi e lo stadio aveva trascinato anche il Palermo alla vittoria perché non erano partiti bene, perdevano 1-0 e l’hanno ribaltata. Tre momenti da ricordare? Sicuramente è stata bellissima la prima volta in casa contro il Roccella, entrare dal tunnel e vedere subito la curva parecchio piena ti lascia un bel segnale e poi comunque è uno degli stadi più belli, gli spalti sono molto vicini al campo. Vedi la tribuna e hai una bella sensazione, una bella carica insomma. Poi il secondo momento è stato quando ho segnato, che è anche servito per la vittoria. E’ bellissimo segnare davanti la propria gente, con lo stadio nuovo e vedere tutta quella gente dire il tuo nome è una cosa sicuramente bella. Infine sicuramente la tripletta è da ricordare, anche se poi ho fatto scoppiare una pandemia quindi anche quella me la porterò dietro (ride, ndr)”.