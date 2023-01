Floriano: “La mia su Palermo-Bari. Damiani top, Valente-Marconi da B. Sangiuliano…”

"Palermo-Bari? Sarà una partita complicata per entrambe le compagini, giocare a Palermo non è mai facile. Per il Bari è un momento positivo, hanno vinto ampiamente contro il Parma. La cosa che mi ha stupito del Bari è questa forza di star sempre nelle partite e leggerle bene: quando c’è da far male agli avversari riesce a far male, quando c’è da difendere sono bravi a difendere. Il Palermo deve stare attento. Ma sono convinto che le prime partite dopo una sosta sono sempre particolari. Non si è visto il vero Palermo contro il Perugia, ma sono convinto che si vedrà contro il Bari. E’ la classica partita in cui gli episodi faranno la differenza. Il match d’andata? Il cross di Boh lo sogno ancora la notte (ride, ndr). Me lo aspettavo rasoterra e invece è arrivo a metà altezza. Non sono riuscito a deviarla. L’assist per Valente? E’ stato un gol molto bello quello di Nico. Anche lì era una bella situazione, c’erano 35 mila persone. E’ stata una bella partita, tirata, forse avremmo meritato qualcosa in più noi, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo hanno fatto meglio loro. Ma è stata una bella partita, una bellissima esperienza anche quella. Damiani in campo contro il Bari dal primo minuto? Io stimo molto Samuele, per me è un giocatore veramente forte. Quindi io sono sicuro che farà una grande partita, perché è un ragazzo che ovunque metti ti dà una mano, sia da mezzala, sia da play. E’ un giocatore forte, bravo in entrambe le fasi e tecnicamente dotato, gli faccio un grosso in bocca al lupo. La vecchia guardia ancora decisiva a Perugia? Per Valente è il primo anno in Serie B. Quando per vari motivi si arriva un po’ tardi in certe categorie si pensa sempre che quel giocatore non possa essere all’altezza di ben figurare in quel campionato. In realtà per me Nico la Serie B la può fare alla grande, lo sta dimostrando. Così come Marconi e la cosiddetta ‘vecchia guardia’. Io sono dell’idea che quando vinci i campionati di Serie C in certe piazze sei un calciatore tanto forte per quella categoria. E in B la differenza non è tale da diventare scarso. Sono contento per i ragazzi, se lo meritano. Hanno vinto e adesso stanno avendo un po’ di continuità anche in una categoria superiore.