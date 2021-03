Floriano: “I playoff sono una lotteria, ho scelto Palermo per un motivo. Boscaglia? Mai chiesto la sua testa”

Roberto Floriano si proietta verso il finale di stagione.

L’attaccante del Palermo, in vista delle ultime sette gare di campionato, nel corso dell’intervista rilasciata a Siamo Aquile in onda su Trm, ha raccontato la sua esperienza in rosanero e l’obiettivo in vista del termine della stagione.

“Sono venuto qui con l’idea ben precisa di riportare il Palermo in Serie B, le cose quest’anno non sono andate come volevamo. Adesso dobbiamo crederci, avere entusiasmo perchè i play-off sono una lotteria e può succedere di tutto. Abbiamo fatto delle buone partite in casa, siamo una squadra a cui piace giocare e quindi in campi belli possiamo essere avvantaggiati. Paganese? È stata un’azione che ha denotato il fatto che avevamo voglia di far gol, da Almici a Valente è stata un’azione voluta. Siamo rimasti in tanti dall’anno scorso, vedo un gruppo di bravissimi giocatori e siamo sempre stati uniti. Le scelte dell’allenatore poi si devono rispettare, quando non si gioca è chiaro che c’è qualche malumore ma l’importante è dare sempre il massimo durante gli allenamenti. Esonero Boscaglia? Non abbiamo mai chiesto la testa di Boscaglia ma siamo stati sempre dei professionisti. Abbiamo fatto tanti errori, ma ricordiamoci che siamo umani. Filippi? Adesso è il nostro mister, come seguivamo le indicazioni di Boscaglia adesso seguiamo lui; noi siamo sempre stati dei professionisti e ci siamo sempre allenati bene. Avevano chiaramente delle idee diverse, parliamo di moduli e di aggressività. Ognuno ha il suo modo di veder le cose, continueremo a dare il massimo come fatto in precedenza. Play-off? Bisogna pensare partita dopo partitura adesso abbiamo sette partite e dobbiamo cercare di fare più punti possibili per poterci trovare in una posizione di classifica migliore. Poi ogni gara sarà da dentro o fuori, poi servirà anche un pò di fortuna. Speriamo bene”.