Floriano: “I campi della Serie D non ci aiutano. Palermo? Vi svelo i retroscena della trattativa”

In occasione dell’ultima sfida di campionato contro il Roccella, Roberto Floriano, arrivato a gennaio dal Bari, ha trovato la sua prima rete con la maglia del Palermo, realizzando il calcio di rigore decisivo che ha regalato i tre punti ai tifosi rosanero.

Floriano: “Esordio al Barbera emozionante, la squadra è viva. Ecco perché ho scelto la maglia 25”

Nel corso della trasmissione Siamo Aquile in onda su TRM, l’ala sinistra del Palermo ha raccontato della sua esperienza in Serie D, dando un consiglio importante ai tanti under presenti in rosa e svelando i retroscena della trattativa con cui è arrivato in Sicilia: “Palermo? Conosco poco la città anche se tre anni fa sono venuto in vacanza, è bello ritrovarsi qua. A Mantova è stata un’annata positiva in cui ho fatto 19 gol, è stata un’esperienza bellissima. Palermo? Il mio procuratore mi ha chiamato e mi ha chiesto cosa ne pensassi di venire a giocare qua, io gli ho detto che a me sarebbe piaciuto. Anche in passato mi capitava di vedere cosa facesse il Palermo, perché sapevo che si trattativa di una piazza importante. Bari? L’anno scorso abbiamo tenuto una distanza dalle inseguitrici tale per cui non abbiamo avuto grosse preoccupazioni, era una squadra in cui erano presenti giocatori che nella propria carriera avevano vinto più volte il campionato. I campi della Serie D non aiutano squadre di un certo tipo, con il Bari le abbiamo vinte quasi tutte e quelle che abbiamo perso le abbiamo perse fuori casa. Under? I consigli che posso dare è quello di allenarsi bene e concentrarsi, perché vincere un campionato a Palermo è molto importante. Langella per esempio, rispetto allo scorso anno, lo vedo più sicuro e consapevole rispetto all’anno scorso. Io sono sempre dell’idea che nel calcio bisogna divertirsi, perché se ti diverti vuol dire che stai bene anche mentalmente“.