Floriano: “Ecco a chi dedico la vittoria. Santana al mio posto? Rispondo così”

Termina con un successo, il match d’andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C tra Palermo e Avellino.

Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 1-0, nel match d’andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C contro l’Avellino grazie alla rete siglata da Roberto Floriano all’87 su calcio di rigore, conquistato per atterramento in area di rigore avversaria di Jeremie Broh. Palermo che guadagna un successo dunque in gara uno contro la formazione biancoverde, e sorti del campionato che saranno quindi definite nel match di ritorno in programma al “Partenio-Lombardi”, mercoledì 26 maggio, calcio d’inizio alle ore 20.45. Ad analizzare il risultato in mixed zone, dopo il triplice fischio, l’attaccante del Palermo, Roberto Floriano, autore del gol vittoria al “Renzo Barbera”.

“Dobbiamo cercare di essere lucidi in qualsiasi momento della gara di ritorno. Al mio posto oggi giocava Santana, giocatore sensazionale. Io so di essere importante perché me l’hanno fatto capire mister e compagni. Dedico la vittoria a tutte le vittime di Capaci perché è stata una strage per tutta l’Italia”.