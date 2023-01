Floriano: “Corini si è fatto capire. Playoff, si può, Brunori, Stulac e Saric…”

GIRONE D?ANDATA E OBIETTIVO PALERMO - "Nel girone d’andata il Palermo ha avuto tante difficoltà ed era palese a tutti. Corini è arrivato e cinque giorni dopo abbiamo giocato la prima di campionato, quindi il mister ha avuto poco tempo per lavorare e conoscere bene anche i ragazzi che già c’erano. E poi sono arrivati i calciatori nuovi, molto validi, di categoria superiore. Ma giocare a Palermo non è facile, bisogna adattarsi subito. Palermo ti dà tanto, ma se le cose non vanno come devono andare può anche buttarti giù. Per me la squadra può fare di più, è veramente forte. Forse io la guardo da amico e da ‘innamorato’. Io ho molta fiducia nei miei ex compagni e credo siano fortissimi. Mi auguro che intanto riescano a risalire in classifica, di ottenere risultati importanti. In questo momento i valori stanno venendo fuori, perché i risultati positivi adesso ci sono da alcune partite. Il mister credo sia riuscito a far capire i suoi concetti. Obiettivo playoff? Sì, ma come dice giustamente Corini la cosa importante per una neopromossa è riuscire a mantenere la categoria. E non è facile, soprattutto in un campionato di Serie B come questo, molto equilibrato. Però secondo me se si riescono ad incanalare due-tre risultati positivi, è giusto che una squadra così, una piazza così possa ambire a qualcosa di più già al primo anno".