Floriano: “C’è grande entusiasmo, ecco che match mi aspetto. Rottura spogliatoio? Rispondo così”

Il suo rigore ha deciso la delicata sfida contro l’Avellino.

Stiamo parlando di Roberto Floriano. Un gol che ha regalato al Palermo la possibilità di giocare la partita di ritorno di domani al “Partenio Lombardi” con due risultati su tre a disposizione. Intervistato ai microfoni del “Corriere dello Sport” alla vigilia del match valevole per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, il numero 7 rosanero ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

AVELLINO – “Partiamo alla pari, l’appuntamento è di quelli delicati. Non siamo in grado di giocare per il pareggio, cerchiamo sempre la vittoria, è la nostra mentalità. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento sapendo che troveremo un Avellino arrabbiato. Le polemiche post-partita? Non parlo mai degli errori, li fanno tutti ammesso che errore ci sia stato. E poi in quanto al fine partita ero troppo lontano per capire cosa fosse successo”.

SPOGLIATOIO – “Rottura nello spogliatoio? No. Penso che, tutti avessero le scatole piene della situazione. A Palermo, maturi grandi ambizioni e se le cose non vanno nel modo giusto si crea delusione e nervosismo. Purtroppo, dopo una vittoria, ricascavamo nei soliti errori. E’ stato pesante anche perché quando le cose vanno male si inventano diverse storie come questa appunto. Ma la verità è molto più semplice. Di sicuro oggi c’è serenità e un grande entusiasmo che ci porta a credere ad un risultato eccezionale”, ha concluso.