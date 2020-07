Floriano: “Avrei voluto festeggiare con i tifosi del Palermo, ricordo quando sono entrato nello spogliatoio”

Roberto Floriano si racconta.

Il centravanti del Palermo, in rosanero dallo scorso gennaio, ha fin da subito dimostrato le proprie qualità offensive mettendo a segno ben 6 reti in 8 gare disputate. Il centravanti ex Bari e Foggia ha parlato della sua esperienza in Sicilia nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club.

“Sono entrato nello spogliatoio e sono rimasto un po’ bloccato diciamo perché il Palermo perdeva un po’ terreno e aveva visto una squadra un po’ abbattuta. Poi parlando con i più anziani e anche con qualche giovane ho ricordato che eravamo primi comunque, quindi bisognava mettere la quinta insomma e poi è andata bene. Però l’impatto è stato positivo, sono veramente dei ragazzi molto bravi, da Crivello a cui avevo segnato contro il Frosinone. Poi con Pelagotti e Langella avevo giocato già insieme, Accardi non lo conoscevo ed è uno di quei ragazzi che mi ha impressionato come positività. Si vede che è palermitano e ci tiene. Sono dell’idea che chi arriva in una piazza grande e deve ripartire, tanti giocatori capiscono l’occasione che hanno, sia tra i giovani che tra i più grandi, vincere a Palermo o in Serie D o in altre categorie ti porta a dare tutto. Quindi secondo me essere compatti in certe situazioni è proprio questa voglia di non farti sfuggire l’occasione, è una cosa importante secondo me e l’hanno capita tutti. Si è percepito anche durante il campionato perché siamo stati sempre primi. Una cosa che mi dispiace è non aver potuto festeggiare con la gente a causa del Covid, è una delle cose che penserò in futuro sarà proprio quella. Vincere un campionato e non poterlo festeggiare con la gente di Palermo dopo tanti anni di sofferenze come il fallimento, potersi realizzare questa gioia tutti insieme è stato un peccato non poterlo fare. Lo meritavamo tutti come società fino ai tifosi”.